UEFA pridelila Slovákom titul majstrov Európy z roku 1976
Dlhé roky bol triumf na futbalových ME 1976 pripisovaný výhradne českej strane. Slovenský podiel je však nepopierateľný.
aktualizované
Nyon 12. septembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) pridelila Slovákom titul majstrov Európy z roku 1976. Na vtedajšom šampionáte v Belehrade zdolalo Československo, v základe s ôsmimi Slovákmi, Západné Nemecko 5:3 v jedenástkovom zostrele po remíze 2:2 po predĺžení. Po rozdelení Československa bol titul pridelený Čechom, od piatku prináleží obom krajinám.
Dlhé roky bol triumf na futbalových ME 1976 pripisovaný výhradne českej strane. Slovenský podiel je však nepopierateľný. Okrem osmičky hráčov bol Slovákom aj asistent trénera Václava Ježka, a to legendárny Jozef Vengloš. Zásluhou Slovákov padli oba góly z hry, keď skórovali Ján Švehlík a Karol Dobiaš. Z piatich jedenástok padli v podaní Slovákov tri, presadili sa Marián Masný, kapitán Anton Ondruš a Ladislav Jurkemík. Rozstrel zakončil svojim legendárnym lobom Antonín Panenka a odvtedy je tento kúsok pomenovaný práve po ňom.
Turnaj v roku 1976 v Juhoslávii zostáva jedným z najdramatickejších v histórii majstrovstiev Európy. Československo šokovalo futbalový svet, keď v semifinále v Záhrebe porazilo Holandsko 3:1 po predĺžení, a následne 20. júna v Belehrade na štadióne Crvenej zvezdy nastúpilo proti úradujúcim majstrom sveta zo Západného Nemecka.
