UEFA pripravuje tresty pre dvanástku Superligy, Angličania sa dohodli

Nyon 6. mája (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) sa pripravuje na disciplinárne konanie so zakladateľmi európskej Superligy. Kluby by v najhoršom prípade mohli dostať tresty zákazu účasti v európskych súťažiach až na dva roky.



UEFA absolvovala podľa informácii ESPN v uplynulých desiatich dňoch intenzívnu komunikáciu so "superligovými" klubmi, aby sa s nimi dohodla na forme sankcie a získala garancie, že sa z európskeho futbalového hnutia už nebudú pokúšať odtrhnúť. Pochopenie našla u všetkých šiestich anglických klubov a Atletica Madrid. Blízko je údajne aj k dohode s Interom Miláno. V prípade Realu Madrid, FC Barcelony, Juventusu Turín a AC Miláno sa zhoda nenašla. Menované kluby tak môžu čeliť postihu za porušenie článku 51, ktorý zakazuje priame i nepriame aliancie medzi členskými klubmi UEFA.



Prezident UEFA Aleksander Čeferin pripustil, že 12 klubov napokon môže čeliť odlišným sankciám. "Vidím zjavný rozdiel medzi šesticou anglických klubov a zvyškom. Kluby Premier League sa stiahli skôr a priznali, že urobili chybu," cituje ESPN Čeferina.