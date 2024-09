UEFA rozhodla, že San Siro nebude hostiť finále v roku 2027

Praha 24. septembra (TASR) - Finále Ligy majstrov v roku 2027 sa nebude konať na milánskom štadióne San Siro. Na utorkovom zasadnutí exekutívy v Prahe o tom rozhodla Európska futbalová únia (UEFA).



Budúcnosť San Sira patriaceho mestu je už dlhšie neistá, a to napriek tomu, že má byť dejiskom otváracieho ceremoniálu ZOH 2026. Do úvahy prichádza jeho renovácia i úplné zbúranie. Nájomníci AC aj Inter majú v súčasnosti vypracované plány vlastných domovských štadiónov. "Keďže samospráva Milána nemohla zaručiť, že štadión San Siro a jeho okolie nebudú ovplyvnené rekonštrukčnými prácami v období finále Ligy majstrov v roku 2027, UEFA rozhodla, že finále Milánu pridelené nebude," citovala z vyhlásenia únie agentúra Reuters.



UEFA ďalej uviedla, že definitívne dejisko finálového zápasu v roku 2027 plánuje stanoviť do budúceho júna. Najbližšie finále bude hostiť mníchovská Allianz Arena, o rok neskôr súťaž vyvrcholí v Puskás Aréne v Budapešti.