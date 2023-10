UEFA rozhodla, že zápas Belgicka so Švédskom sa nebude dohrávať

Brusel 19. októbra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) vo štvrtok oznámila, že výsledok pondelkového zápasu kvalifikácie ME medzi Belgickom a Švédskom (1:1) zostane v platnosti. Stretnutie prerušili po prvom polčase v dôsledku teroristického útoku, ktorý neprežili dvaja švédski fanúšikovia.



"Teší nás, že UEFA dospela k tomuto rozhodnutiu, ktoré je v súlade s tým, čo si želali obe dotknuté federácie. Športové záležitosti sú však druhoradé, naše myšlienky sú s obeťami a ich rodinami. To, že sa nevinní švédski fanúšikovia stali terčom terorizmu, je šokujúce a je ťažké predvídať, aké to bude mať dôsledky do budúcnosti," vyhlásil Hakan Sjöstrand, generálny riaditeľ Švédskej futbalovej asociácie (SvFF).



UEFA uviedla, že výsledok tohto zápasu nemá vplyv na kvalifikačnú F-skupinu. Belgicko sa na turnaj, ktorý sa bude konať na budúci rok v Nemecku, kvalifikovalo už pred duelom so Švédskom. Belgičania sú na čele skupiny pred Rakúskom, ktoré si tiež zabezpečilo postup.



Obe krajiny vyhlásili, že počas víkendových zápasov najvyšších súťaží si obete pondelkového útoku uctia minútou ticha. "Zhodli sme sa na predčasnom ukončení zápasu, ale smútok zostane v našich srdciach naveky. Preto chceme počas nadchádzajúceho víkendu ukázať našim švédskym priateľom, že ich podporujeme a pomáhame prekonať ich stratu. Pretože práve v tom spočíva sila futbalu - spájať ľudí, a to naprieč hranicami," uviedol Manu Leroy, generálny riaditeľ Belgického futbalového zväzu (RBFA).



Belgická polícia zneškodnila útočníka tuniského pôvodu niekoľko hodín po skutku. Informovala agentúra AP.