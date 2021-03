UEFA rozhodne budúcu stredu o novom formáte Ligy majstrov s 36 tímami

Ženeva 26. marca (TASR) - Vedenie Európskej futbalovej únie (UEFA) rozhodne na budúcu stredu o prípadnej zmene formátu Ligy majstrov od roku 2024. Nový model počíta s rozšírením počtu účastníkov skupinovej fázy z 32 na 36. Uviedol to člen exekutívy UEFA Lars-Christer Olsson.



V prípade schválenia nového formátu LM by vyčlenili tri "voľné karty" pre elitné kluby, ktoré sa nekvalifikujú cez domáce súťaže. Anglicko, Španielsko, Taliansko a Nemecko majú v súčasnosti garantované štyri miestenky do skupinovej fázy.



Na voľné karty by mali nárok kluby na základe historických výsledkov v európskych súťažiach. Štvrtú miestenku by mohlo dostať Francúzsko, ktoré má momentálne dve miesta v skupinovej fáze a jedno v predkole. Informovala o tom agentúra AP.