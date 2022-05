UEFA schválila formát reformovanej skupinovej fázy Ligy majstrov

Viedeň 10. mája (TASR) - Výkonný výbor Európskej futbalovej únie na utorkovom zasadnutí vo Viedni schválil podobu nového rozšíreného formátu Ligy majstrov od roku 2024. UEFA to potvrdila na svojej webovej stránke. Skupinová fáza sa rozšíri o štyri kluby zo súčasných 32 na 36 účastníkov.



Zmenený formát dostanú aj ďalšie súťaže UEFA - Európska liga a Európska konferenčná liga. V LM každý tím odohrá v skupine nie desať zápasov ako sa pôvodne navrhovalo, ale len 8. Ide o tzv. „Švajčiarsky model”, do ktorého pribudnú dva zo štyroch klubov na základe výsledkov v domácej súťaži, resp. na základe spoločných výsledkov z predchádzajúceho ročníka.



Ak by sa udeľovali miesta podľa aktuálneho stavu, tak automatickú piatu miestenku do skupinovej fázy by dostalo Anglicko, druhú Holandsko, pričom tretí tím Eredivisie by putoval do predkôl LM. UEFA už dávnejšie oznámila, že podľa reformy by sa namiesto skupinového formátu súťaž mala hrať ligovým so 100 zápasmi. Momentálne má skupinová fáza 96 zápasov, pokles z 10 zápasov v skupine na 8 by dodal ďalších 64 duelov. Do osemfinále by priamo postúpilo 8 mužstiev, ďalších 16 by hralo baráž o postup medzi 16 najlepších.



V skupine tak každý bude mať garantovaných osem zápasov s ôsmimi rôznymi súpermi, pričom štyri zápasy odohrá doma a štyri vonku. Podobné zmeny formátu čakajú aj Európsku ligu (EL) a Európsku konferenčú ligu (EKL). "Po dlhých a vyčerpávajúcich rokovaniach zainteresovaných strán exekutíva UEFA dnes vo Viedni odsúhlasila finálny formát a obsadenie európskych klubových súťaží od sezóny 2024/2025. Nadviazali sme na zmeny odsúhlasené už v apríli 2021 predstavením tzv Švajčiarskeho systému," uviedla UEFA na svojom webe.



UEFA určila kritériá rozdelenia štyroch nových miest. Neuplatnila napokon ich udelenia podľa klubového renkingu založeného na historických úspechoch, ale vzala do úvahy renking krajín založených na výsledkoch v domácich ligách. "Je to spravodlivejšie a napĺňa to naše princípy solidarity a snahy o ochranu národných súťaží," dodala UEFA.



Jedno dodatočné miesto do skupinovej fázy tak dostane klub z tretieho miesta ligy asociácie na 5. mieste v rebríčku krajín UEFA. Ďalšie priame miesto dostane domáci šampión z tzv. majstovskej vetvy kvalifikácie, čím sa doterajší počet štyroch klubov rozšíri na päť. Zvyšné dve miestenky pripadnú dvom asociáciám s najlepším spoločným koeficientom založeným na výsledkoch mužstiev z predchádzajúcej sezóny. Dostanú ich kluby, ktoré v lige skončia hneď za pozíciami zaručujúcimi účasť v LM. "UEFA dokázala, že rešpektuje vlastné hodnoty založené na otvorenosti súťaží. Vypočuli sme názory fanúšikov, hráčov, trénerov, národných asociácií, klubov aj líg. Sme presvedčení, že nový formát bude vybalansovaný, prinesie skvalitnenie súťaží UEFA, aj zvýšenie finančného zisku, ktorý poputuje späť klubom povedal prezident UEFA Aleksander Čeferin.



Tieto snahy si vyslúžili kritiku napríklad od organizácie Európskej ligy (EL), ktorá zastrešuje vyše 900 klubov z 32 profesionálnych futbalových súťaží v 25 krajinách.