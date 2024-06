UEFA sprísni bezpečnostné opatrenia počas turnaja

Dortmund 23. júna (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) sprísni bezpečnostné opatrenia počas ME v Nemecku. Riadiaci orgán európskeho futbalu k tomuto kroku dospel po tom, čo počas sobotného zápasu F-skupiny medzi Tureckom a Portugalskom na ihrisko vbehlo päť ľudí.



Organizátori budú musieť na štadiónoch vykonať dodatočné bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo takýmto incidentom. "Akékoľvek vniknutie na ihrisko predstavuje porušenie pravidiel a bude mať za následok vykázanie zo zápasu, zákaz účasti na všetkých dueloch turnaja a podanie trestného oznámenia," uviedla vo svojom vyhlásení UEFA.



Tréner portugalskej reprezentácie Roberto Martinez po zápase skritizoval vniknutie priaznivcov na trávnik. "Dnes sme mohli vidieť, že úmysly fanúšikov boli dobré. Nie vždy sa to však dá rozoznať a nemalo by sa to diať na ihrisku. Mali by ste im dať najavo, že toto nie je správna cesta," uviedol 50-ročný kouč podľa agentúry DPA.



Incident sa začal, keď približne 10-ročný chlapec v polovici druhého polčasu vnikol na trávnik s mobilným telefónom v ruke, dostal sa k Ronaldovi, aby si s ním urobil selfie. Neskôr na ihrisko vtrhli ďalší štyria dospelí, ten posledný po záverečnom hvizde.