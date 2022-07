UEFA spustí kampaň proti šikanovaniu na sociálnych sieťach

Nyon 3. júla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) spustí so štartom majstrovstiev Európy žien (od 6. júla) v Anglicku novú kampaň proti šikanovaniu a obťažovaniu na sociálnych sieťach. Kampaň má za cieľ zabrániť ničivým účinkom kyberšikany voči hráčom a hráčkam, trénerom a futbalovým funkcionárom.



"Fanúšikovia by mali byť poučení o tom, ako sa vyhnúť takémuto správaniu," zaznelo v nedeľnom oznámení od UEFA. "Kyberšikana zanecháva skutočné jazvy, najmä keď ľudia, na ktorých sa urážky vzťahujú, sú aj psychicky labilní. Keď niečo napíšete na sociálnych sieťach, ani neviete aké je to bolestivé, alebo aké následky to môže mať."



Kampaň vedie francúzska reprezentantka Wendie Renardová spolu s talianskym majstrom Európy Jorginhom a s podporou švajčiarskej reprezentantky Alishi Lehmannovej. Jedným z pilierov kampane, pôvodne plánovanej na tri roky, je nová platforma pre aktívne monitorovanie, podávanie správ a pomoci v prípade kyberšikany a diskriminácie.



Škodlivý obsah bude odstránený podľa vlastného uváženia UEFA priamo s hlavnými platformami ako sú Twitter, TikTok a spoločnosťou Meta, ktorá vlastní Instagram a Facebook.