UEFA suspendovala Mourinha na štyri zápasy po urážkach rozhodcu

Nyon 21. júna (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) suspendovala trénera Joseho Mourinha na štyri zápasy v európskych súťažiach. Rozhodnutie prišlo v reakcii na urážky, ktorými Portugalčan počastoval rozhodcu Anthonyho Taylora po prehre Ríma so Sevillou (1:2) vo finále Európskej ligy.



Mourinho sa obul do hlavného rozhodcu na pozápasovej tlačovej konferencii a neskôr arbitrovi venoval sériu nadávok v garáži Puskás Arény. O dva dni museli Taylora a jeho rodinu na budapeštianskom letisku sprevádzať príslušníci bezpečnostnej služby, pretože na nich útočili fanúšikovia Ríma. Smerom k arbitrovi dokonca hodili stoličku.



Rím dostal pokutu 50.000 eur a zákaz priniesť si fanúšikov na najbližší vonkajší zápas v európskej súťaži. Dôvodom je používanie pyrotechniky, hádzanie predmetov či spôsobovanie škôd zo strany priaznivcov talianskeho klubu. Informácie priniesla agentúra AFP.



UEFA vyčíslila pokutu aj anglickému West Hamu, ktorý musí zaplatiť 58.000 eur. Londýnsky klub tiež nemôže zobrať fanúšikov na prvé dva vonkajšie zápasy Európskej ligy v budúcej sezóne. Počas finálového stretnutia Európskej konferenčnej ligy s Fiorentinou (2:1) trafili priaznivci West Hamu súperovho kapitána Cristiana Biraghiho do zadnej časti hlavy. Biraghi utrpel hlbokú ranu, ktorá si vyžiadala osem stehov. Dôvodom sankcií je aj vstup fanúšikov na ihrisko. Informácie priniesla agentúra AFP.