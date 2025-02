UEFA udelila rozhodcovi Cootemu dištanc do júna 2026

Nyon 28. februára (TASR) - Anglický rozhodca David Coote si nezapíska minimálne do júna 2026. Európska futbalová únia (UEFA) mu v piatok udelila dištanc za škandály, ktoré ho sprevádzali koncom minulého roka.



V novembri sa na internete objavilo video, na ktorom Angličan hanlivo uráža bývalého trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa. Krátko na to sa zase začalo vyšetrovanie v súvislosti so záberom údajného užívania drog na vlaňajších ME v Nemecku. Na videu, ktoré zverejnil britský denník The Sun, bol 42-ročný arbiter zachytený s bielym práškom, ktorý mal byť kokaín.



Cooteho, ktorý pískal zápasy anglickej Premier League, už prepustil Riadiaci orgán anglických rozhodcov (PGMOL). Najnovšie sa do prípadu zapojila UEFA, ktorá vo svojom odôvodnení trestu uviedla, že Angličan porušil základné pravidlá slušného správania a pokazil povesť futbalu i samotnej únie. Coote v januári vysvetlil, že ku kontroverziám viedli snahy zakryť jeho sexuálnu orientáciu. Informácie priniesla agentúra DPA.