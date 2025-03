UEFA udelila Olimpiji pokutu 183.000 eur za výtržnosti fanúšikov

Ľubľana 22. marca (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) udelila pokutu 183.000 eur slovinskému klubu Olimpija Ľubľana. Dôvodom sú výtržnosti fanúšikov počas februárových zápasov play off Konferenčnej ligy proti bosnianskemu tímu Borac Banja Luka.



Priaznivci Olimpije skandovali rasistické nadávky, hádzali na trávnik rôzne predmety, používali pyrotechniku a poškodzovali štadión v Banja Luke. Slovinský klub sa tiež musí do 30 dní spojiť s Boracom a preplatiť mu spôsobené škody. Okrem toho majú jeho fanúšikovia zákaz vycestovať na najbližší duel niektorej z európskych klubových súťaží, v prvom domácom budú mať čiastočne uzavretú tribúnu, pripomenula agentúra STA.



Do osemfinále sa prebojoval Borac Banja, ktorý po domácej výhre 1:0 uhral v odvete bezgólovú remízu. Pred bránami štvrťfinále ho vyradila Rapid Viedeň.