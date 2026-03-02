< sekcia Šport
UEFA udelila Tottenhamu pokutu za správanie fanúšikov vo Frankfurte
Autor TASR
Londýn 2. marca (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) udelila Tottenhamu Hotspur pokutu viac ako 26.000 libier. Dôvodom je údajné rasistické alebo diskriminačné správanie fanúšikov londýnskeho klubu počas januárového zápasu Ligy majstrov na pôde Eintrachtu Frankfurt (2:0).
Spurs dostali aj zákaz predaja vstupeniek svojim fanúšikom na jeden vonkajší zákaz, no tento trest bol podmienečne odložený na skúšobné obdobie jedného roka. Ďalšiu finančnú pokutu vo výške necelých 2000 libier obdržal anglický klub za hádzanie predmetov na hraciu plochu zo strany svojich fanúšikov v rovnakom zápase.
Tottenham ťahá v domácej súťaži nepriaznivú sériu desiatich duelov bez výhry, čo je vyrovnanie rekordu zo sezóny 1993/94. V tabuľke je šestnásty, štyri body nad pásmom zostupu. V Lige majstrov však úradujúci šampión Európskej ligy postúpil priamo do osemfinále, kde ho čaká 10. marca na pôde Atletica Madrid prvá časť z dvojzápasu. V španielskom klube pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko. Informácie priniesla agentúra DPA.
