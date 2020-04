UEFA už údajne schválila reštart sezóny Ligy majstrov

Nyon 21. apríla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) údajne stanovila program zvyšných zápasov Ligy majstrov. Sezónu prerušili v marci pre pandémiu koronavírusu počas osemfinále, do konca ročníka zostáva odohrať sedemnásť stretnutí.



Podľa talianskeho periodika Corriere dello Sport ročník reštartujú od 7. augusta pred prázdnymi tribúnami a program bude pokračovať v trojdňových intervaloch, sezóna LM vyvrcholí 29. augusta v Istanbule. Informácie však UEFA oficiálne nepotvrdila, to sa očakáva po konferencii, ktorá potrvá od utorka do štvrtka.



Dosiaľ sú známi štyria štvrťfinalisti: Paríž St. Germian, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid a Lipsko.