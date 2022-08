UEFA uzavrela FCSB časť štadióna za rasizmus fanúšikov v dueli s DAC

Nyon 17. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) potrestala rumunský klub FCSB za rasistické prejavy jeho fanúšikov v odvetnom zápase 3. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) s FC DAC 1904 Dunajská Streda (1:0). Klubu uzavrela časť domáceho štadióna, vo štvrtkovom prvom dueli play off EKL s nórskym Vikingom Stavanger (20.30 SELČ) nebudú môcť diváci zaplniť severnú a južnú tribúnu. FCSB takisto dostal pokutu 30.000 eur.



Okrem toho musí rekordný rumunský šampión na svojom štadióne umiestniť transparent s logom UEFA a nápisom #NoToRacism, teda "Nie rasizmu". FCSB navyše dostal pokutu 8000 eur za zablokované verejné prechody, 6750 eur za hádzanie predmetov z hľadiska a ďalších 500 eur za odpálenie svetlíc. UEFA a FCSB informovali o treste na svojich oficiálnych weboch.



FCSB zvíťazil v odvete 3. predkola EKL nad DAC 1:0 a po rovnakom výsledku z prvého stretnutia v Dunajskej Strede postúpil do play off.