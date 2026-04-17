UEFA začala vyšetrovať fanúšikov Bayernu, ktorí zranili fotografov
Oslavujúci fanúšikovia prenikli do priestoru vyhradeného pre fotografov a v tlačenici minimálne dvoch zranili.
Autor TASR
Mníchov 17. apríla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) začala v piatok oficiálne vyšetrovanie nemeckého klubu Bayern Mníchov. Príčinou je správanie fanúšikov, ktorí zapríčinili zranenie fotografov po skončení štvrťfinálového súboja Ligy majstrov, v ktorom si v stredu bavorský veľkoklub zabezpečil postup cez Real Madrid.
Oslavujúci fanúšikovia prenikli do priestoru vyhradeného pre fotografov a v tlačenici minimálne dvoch zranili. Jeden musel vyhľadať ošetrenie pre tržnú ranu na hlave, iný pre zranenie chrbta a ramena. Klub a aj fanúšikovské skupiny sa za správanie priaznivcov už ospravedlnili. „Kontrolná, etická a disciplinárna komisia sa bude touto záležitosťou zaoberať,“ zverejnila UEFA podľa AFP.
Bayern zdolal vo štvrťfinálovej odvete Real Madrid 4:3 a nadviazal tak na triumf na Santiago Bernabeu 2:1 z prvého stretnutia.
