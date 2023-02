UEFA začala vyšetrovať útok fanúšika na Dmitroviča

Nyon 24. februára (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) začala vyšetrovať prípad fanúšika, ktorý vtrhol na ihrisko a napadol brankára FC Sevilla Marka Dmitroviča počas odvetného zápasu play off o osemfinále Európskej ligy s PSV Eindhoven.



Nepríjemný incident sa po záverečnom hvizde skloňoval viac ako postup rekordného šesťnásobného víťaza súťaže, ktorý sa napriek prehre 0:2 prebojoval do osemfinále vďaka minulotýždňovému domácemu triumfu 3:0. Dmitrovičovi sa podarilo spacifikovať diváka, ktorý po údere stratil rovnováhu a spadol na trávnik. Následne k nemu pribehli ďalší hráči a usporiadatelia. Tí ho za bučania divákov na tribúnach odviedli do útrob štadióna a odovzdali polícii.



Srbskému brankárovi sa nič nestalo a po incidente pokračoval v hre. Po zápase uviedol, že nikdy nie je pekné vidieť takéto situácie a vyzval úrady, aby fanúšika potrestali. UEFA potýčku zatiaľ nekomentovala, pripomína agentúra AP.