UEFA zakázala priaznivcom Dinama Záhreb účasť na vonkajších zápasoch

Záhreb 20. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) rozhodla, že priaznivci chorvátskeho klubu Dinamo Záhreb nebudú môcť minimálne do konca sezóny európskych klubových súťaží 2023/24 navštevovať žiadne zápasy na ihrisku súpera. Stalo sa tak po nedávnych nepokojoch v Aténach pred úvodným zápasom 3. predkola Ligy majstrov, pri ktorých zomrel dvadsaťdeväťročný fanúšik AEK Atény.



"Na základe posúdenia UEFA sa všetky zápasy, na ktorých sa zúčastňujú priaznivci Dinama Záhreb, považujú za vysoko rizikové. Žiaľ, to sa potvrdilo mimoriadnou závažnosťou incidentov v Aténach, to aj napriek rozhodnutiu neposkytnúť im vstupenky na daný zápas," uviedla UEFA vo vyhlásení.



K incidentom došlo pred zápasom 3. predkola LM medzi AEK Atény a GNK Dinamo Záhreb, ktorý UEFA následne odložila. Výsledkom stretu fanúšikov bola smrť dvadsaťdeväťročného priaznivca AEK Michalisa Katsourisa. UEFA ďalej žiada na zakročenie od kompetentných: "Dinamo Záhreb žiadame, aby v spolupráci s príslušnými politickými, bezpečnostnými a futbalovými orgánmi vypracovalo a realizovalo stratégiu na odstránenie násilia spojeného s futbalom v súvislosti s ich klubom. UEFA očakáva, že v primeranom čase dostane od klubu správu s podrobnosťami akčného plánu vypracovaného na riešenie tohto závažného problému.



"Zatiaľ čo Dinamo a jeho súperi musia urobiť všetko pre to, aby zabránili fanúšikom Dinama cestovať, hosťujúce tímy, ktoré čaká duel v Chorvátsku môžu naďalej dostávať plný počet vstupeniek. Chorvátsky klub a príslušné verejné orgány musia prijať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti hosťujúcich divákov," poznamenala UEFA.