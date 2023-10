UEFA zatiaľ neinformovala o osude zápasu Belgicko - Švédsko

Brusel 17. októbra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) zatiaľ neinformovala, aký bude osud zápasu kvalifikácie ME 2024 Belgicko - Švédsko. Pondelňajší duel nedohrali po teroristickom útoku v Bruseli, pri ktorom zahynuli dvaja fanúšikovia Švédska. Stretnutie ukončili predčasne po prvom polčase za stavu 1:1. Švédska výprava v utorok odcestovala z belgickej metropole.



Belgičania mali už pred duelom istý postup, z F-skupiny idú s nimi ďalej ešte Rakúšania. "Po teroristickom útoku v Bruseli a konzultácii s oboma tímami i miestnou políciou sa rozhodlo, že kvalifikačný zápas na ME 2024 medzi Belgickom a Švédskom sa preruší. Ďalšie informácie prídu v dohľadnom čase," zverejnila v utorok UEFA na svojej oficiálnej stránke. "Budeme informovať, keď nám belgické úrady poskytnú ďalšie informácie. Zachovajte pokoj a dávajte na seba pozor. Naše myšlienky sú s príbuznými zosnulých," uviedol Švédsky futbalový zväz (SvFF) na sociálnej sieti X.



Krátke stanovisko zaujala aj Belgická futbalová federácia (RBFA): "V dôsledku večerného incidentu v Bruseli bol zápas prerušený. Naše myšlienky sú so všetkými, ktorých tento incident ovplyvnil."



Bruselská polícia v utorok ráno predpokladaného atentátnika postrelila. K policajnému zákroku došlo v bruselskej štvrti Schaerbeek, kde páchateľ býval. Polícia sa pokúsila streľbou "neutralizovať" podozrivého muža, bol zasiahnutý do hrudníka a streľbu prežil, súčasný zdravotný stav však nie je známy. Okolo oblasti zásahu zriadila polícia široký bezpečnostný perimeter.