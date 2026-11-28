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UEFA žiada vyšetrovanie údajného nátlaku pri kampani za Infantina
Podľa televíznej stanice NOS označila UEFA tieto udalosti za „závažné“ a „znepokojujúce“.
Autor TASR
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Amsterdam 28. novembra (TASR) – Európska futbalová únia (UEFA) údajne požaduje vyšetrovanie podozrení z neprimeraného nátlaku v prospech opätovného zvolenia prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina. Reaguje tak na vyjadrenia generálneho tajomníka Holandského kráľovského futbalového zväzu (KNVB), ktorý informoval o opakovaných telefonátoch vysokopostaveného predstaviteľa FIFA požadujúceho podporu pre Infantinovu kandidatúru.
Podľa televíznej stanice NOS označila UEFA tieto udalosti za „závažné“ a „znepokojujúce“. Riadiaci orgán európskeho futbalu žiada príslušné oddelenia FIFA o „dôkladné, nestranné a nezávislé vyšetrovanie týchto obvinení“. O podobných taktikách pri získavaní podpory pre Infantina sa diskutovalo už na nedávnom stretnutí predstaviteľov európskych futbalových zväzov v Berlíne.
Generálny tajomník KNVB Gijs de Jong v podcaste uviedol, že pred majstrovstvami sveta v USA dostával od vysokopostaveného predstaviteľa FIFA niekoľko telefonátov denne. Ten vyvíjal nátlak na holandský zväz, aby podpísal list vyjadrujúci podporu Infantinovi. „Prvýkrát to ešte chápete. Druhýkrát toho máte dosť. A tretíkrát si poviete: Toto určite neurobím,“ povedal De Jong podľa agentúry DPA.
Holandský zväz napokon údajne požadovaný list na podporu Infantina predsa len predložil. Zároveň uviedol, že v prípade vyšetrovania tejto záležitosti bude spolupracovať. FIFA podľa televíznej stanice NOS označila tieto tvrdenia za „nepodložené“.
Infantino sa chce v marci 2027 opätovne uchádzať o post prezidenta FIFA. Proti švajčiarskemu funkcionárovi kandidujú prezident Francúzskej futbalovej federácie Philippe Diallo, ktorého nominovala UEFA a bývalý japonský reprezentant Kózó Tašima. Napriek ostrej kritike je Infantino vďaka širokej mocenskej základni považovaný za favorita volieb.
Podľa televíznej stanice NOS označila UEFA tieto udalosti za „závažné“ a „znepokojujúce“. Riadiaci orgán európskeho futbalu žiada príslušné oddelenia FIFA o „dôkladné, nestranné a nezávislé vyšetrovanie týchto obvinení“. O podobných taktikách pri získavaní podpory pre Infantina sa diskutovalo už na nedávnom stretnutí predstaviteľov európskych futbalových zväzov v Berlíne.
Generálny tajomník KNVB Gijs de Jong v podcaste uviedol, že pred majstrovstvami sveta v USA dostával od vysokopostaveného predstaviteľa FIFA niekoľko telefonátov denne. Ten vyvíjal nátlak na holandský zväz, aby podpísal list vyjadrujúci podporu Infantinovi. „Prvýkrát to ešte chápete. Druhýkrát toho máte dosť. A tretíkrát si poviete: Toto určite neurobím,“ povedal De Jong podľa agentúry DPA.
Holandský zväz napokon údajne požadovaný list na podporu Infantina predsa len predložil. Zároveň uviedol, že v prípade vyšetrovania tejto záležitosti bude spolupracovať. FIFA podľa televíznej stanice NOS označila tieto tvrdenia za „nepodložené“.
Infantino sa chce v marci 2027 opätovne uchádzať o post prezidenta FIFA. Proti švajčiarskemu funkcionárovi kandidujú prezident Francúzskej futbalovej federácie Philippe Diallo, ktorého nominovala UEFA a bývalý japonský reprezentant Kózó Tašima. Napriek ostrej kritike je Infantino vďaka širokej mocenskej základni považovaný za favorita volieb.