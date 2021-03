UEFA zrušila limit na počet divákov na štadiónoch

Nyon 31. marca (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) zrušila v stredu doteraz platný limit na počet divákov na štadiónoch. Hranica 30 percent z kapacity hľadiska, ktorá platila od 1. októbra 2020, už nie je potrebná, keďže v každej krajine sa situácia s pandémiou koronavírusu vyvíja inak.



Rozhodnutie o počte návštevníkov na zápasoch pod hlavičkou UEFA tak už bude iba na národných asociáciách a miestnych štátnych a zdravotných orgánoch. Predstavitelia strešného orgánu európskeho futbalu to oznámili v stredu po rokovaní výkonného výboru. Stále však platí, že na zápasy nemôžu cestovať fanúšikovia zo zahraničia. Rozhodnutie únie platí zatiaľ do mája, keď sa skončia Liga majstrov a Európska liga.



Pre preložené majstrovstvá Európy, ktoré sa odohrajú od 11. júna do 11. júla aj za účasti Slovenska, bude UEFA preferovať dejiská, ktoré dokážu garantovať účasť fanúšikov. Prvý termín na predloženie návrhov je 7. apríl, informovala agentúra DPA.



Momentálne platí formát EURO s dvanástimi hostiteľskými mestami, no agentúra AP upozorňuje, že v prípade, že by niektorí z organizátorov nedokázali garantovať účasť fanúšikov na štadiónoch, môžu prísť o právo hostiť šampionát. "Potrebujeme zvážiť, či by malo zmysel hrať bez fanúšikov, alebo by sa takéto zápasy mali prerozdeliť do iných miest," uviedla UEFA.



Najväčšie problémy s garanciou fanúšikov pritom majú mať podľa AP írsky Dublin a španielske Bilbao, teda mestá, v ktorých má Slovensko odohrať všetky tri zápasy základnej E-skupiny. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča majú nastúpiť najprv na dublinskom Aviva Stadium proti Poľsku (14. júna) a Švédsku (18. júna) a proti Španielom na štadióne San Mamés v Bilbau (23. júna). Spolu s týmito dvoma mestami potrebujú viac času na definitívne rozhodnutie o účasti divákov aj Glasgow a Mníchov.



Ruskí predstavitelia v stredu uviedli, že v Petrohrade povolia na štadióne s kapacitou 65.000 miest aspoň polovicu divákov na všetky štyri zápasy, ktoré sa na ňom majú odohrať.