UEFA zverejnila COVID-19 protokol k Lige národov, hrozia kontumácie

Nyon 31. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) zverejnila v pondelok protokol COVID-19 k blížiacej sa Lige národov, v ktorej sa predstavia aj slovenskí futbalisti. Exekutíva UEFA schválila štyri hlavné princípy protokolu.



Reprezentačné tímy musia mať k dispozícii minimálne trinásť hráčov s negatívnym testom vrátane jedného brankára. Pozitívne testovaných hráčov môže tím núdzovo nahradiť zdravými futbalistami, ale v prípade pozitívneho testu musí ísť do karantény celý tím.



V prípade, že nebude mať tím aspoň 13 zdravých hráčov, bude UEFA hľadať nový termín a zápas sa môže uskutočniť aj na neutrálnej pôde. Vzhľadom na preplnený medzinárodný kalendár však bude veľmi ťažké nájsť náhradný termín a keď sa to nepodarí, rozhodne sa o výsledku za "zeleným stolom." V praxi to znamená, že tím, ktorý nebude mať v čase zápasu k dispozícii zdravých hráčov mimo karantény, prehrá duel kontumačne, podobne ako sa to stalo Slovanu Bratislava v 1. predkole Ligy majstrov s faerským KÍ Klaksvík.



Ak nebude na zápasy pripravený ani jeden z tímov, o výsledku rozhodne žreb v nyonskom sídle UEFA. Zápas sa skončí 1:0, 0:1, alebo 0:0. Štvrtým bodom protokolu sú rozhodcovia. V prípade pozitívneho testu niektorého z arbitrov ich môže UEFA nahradiť aj rozhodcom, ktorý je z usporiadateľskej krajiny, alebo nie je na zozname FIFA.



Slováci vstúpia do súťaže v piatok 4. septembra bratislavským súbojom s Českom, o tri dni neskôr sa predstavia v Netanyi proti domácemu Izraelu.