UEFA zverejnila prémie, Slováci za postup zarobili 9,25 milióna eur

Hamburg 2. decembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zarobila postupom na ME 2024 v Nemecku 9,25 milióna eur. O výške prémií informovala Európska futbalová únia (UEFA) pred sobotňajším žrebom finálového turnaja.Každý z 24 účastníkov šampionátu zinkasoval 9,25 milióna eur. Za víťazstvo v skupinovej fáze si navyše môže každý tím prilepšiť o milión eur, v prípade remízy bude jeho zväzový aparát bohatší o 500.000 eur.Postup do osemfinále ohodnotila UEFA na 1,5 milióna eur, štvrťfinalisti zarobia ďalších 2,5 milióna eur a semifinalisti štyri milióny eur. Za celkový triumf vypísala prémiu osem miliónov, zdolaný finalista získa päť miliónov eur.informovala agentúra DPA.