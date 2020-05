UFC 249 sa uskutoční napriek pozitívnemu testu Souzu na koronavírus

Miami 9. mája (TASR) - Galavečer miešaných bojových umení Ultimate Fighting Championship 249 sa uskutoční napriek tomu, že jeden z aktérov mal pozitívny test na nový koronavírus. Podujatie odštartuje v sobotu v noci v meste Jacksonville na Floride bez prítomnosti divákov.



Brazílčan Ronaldo 'Jacare' Souza musel zo svojho súboja v strednej váhe s Uriahom Hallom vycúvať, keďže v piatok zistili, že je nakazený. Na Floridu pricestoval začiatkom týždňa. Pozitívne testy mali aj dvaja členovia jeho tímu.



"Lekársky tím UFC vyšetril Souzu a dvoch členov jeho tímu a zistil, že sú momentálne asymptomatickí a nevykazujú bežné príznaky ochorenia. Všetci traja opustili hotel a budú v izolácii mimo jeho priestorov," uviedli organizátori. Ostatných 23 bojovníkov malo negatívne výsledky a tak sa v sobotu odohrá dokopy jedenásť duelov.



Galavečer sa mal pôvodne uskutočniť 18. apríla v newyorskom Barclays Center, po prepuknutí nákazy ho chcel prezident organizácie Dana White presunúť do indiánskej rezervácie v Kalifornii, no musel ustúpiť po nátlaku mediálnych spoločností Disney a ESPN, ako aj kalifornského guvernéra Gavina Newsoma.



Organizátori nakoniec našli dejisko v Jacksonville, keďže Florida uznala profesionálny šport za potrebnú obchodnú činnosť. Podmienka však je neúčasť verejnosti. V hlavnom zápase v aréne Veterans Memorial budú Tony Ferguson a Justin Gaethje súperiť o titul dočasného šampióna ľahkej váhy. Gaethje je náhradník za držiteľa riadneho opasku Chabiba Nurmagomedova, ktorý zostal počas pandémie doma v Rusku.



Ďalšie podujatia by sa mali konať v rovnakom dejisku 13. a 16. mája a taktiež bez prítomnosti verejnosti. Informovala agentúra AFP.



V USA evidovali v sobotu dopoludnia viac ako 1,3 milióna prípadov ochorenia COVID-19 a vyše 78.000 mŕtvych. Celosvetovo sú v 212 krajinách/územiach potvrdené už vyše štyri milióny prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 275.000 osôb.