Uganďan Kiplimo a Etiópčanka Feytová vyhrali Chicagský maratón

Na snímke ugandský vytrvalec Jacob Kiplimo, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Etiópčanka Hawi Feysová triumfovala časom 2:14:56 h.

Autor TASR
Chicago 12. októbra (TASR) - Uganďan Jacob Kiplimo sa stal v nedeľu víťazom Chicagského maratónu, dvadsaťštyriročný Afričan dosiahol čas 2:02:23 h. Kiplomo odštartoval rýchlo a dlho atakoval najlepší čas histórie (2:00:35), ktorý pred dvoma rokmi zabehol v Chicagu Keňan Kelvin Kiptum. Napokon za ním zaostal o necelé dve minúty. Medzi ženami triumfovala Etiópčanka Hawi Feysová časom 2:14:56 h.
.

