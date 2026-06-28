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Ugarte si v zápase Uruguaja poškodil väzy v kolene

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Uruguajský futbalista Manuel Ugarte je odnášaný z ihriska zdravotným tímom počas futbalového zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Uruguajom a Španielskom v Zapopane neďaleko Guadalajary v Mexiku v piatok 26. júna 2026. Foto: TASR/AP

Uruguajčania po prehre s úradujúcimi majstrami Európy nepostúpili zo skupiny.

Autor TASR
Atlanta 28. júna (TASE) - Uruguajský futbalový reprezentant Manuel Ugarte si v zápase MS proti Španielsku (0:1) poškodil väzy v kolene. Informovalo o tom vedenie jeho klubu Manchester United. Ugarte musel ísť dole z ihriska v prvom polčase.

Uruguajčania po prehre s úradujúcimi majstrami Európy nepostúpili zo skupiny. „Presný rozsah zranenia a dĺžku nútenej pauzy určia vyšetrenia. Manuelovi želáme skoré uzdravenie," citovala zo stanoviska Manchestru United agentúra AP.
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