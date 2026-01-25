< sekcia Šport
Uhlaenderová požaduje miestenku po skorumpovanej kvalifikácii
Americký olympijský a paralympijský výbor v tejto súvislosti požiadal o udelenie voľnej karty na ZOH pre Uhlaenderovú.
Autor TASR
New York 25. januára (TASR) - Americká skeletonistka Katie Uhlaenderová požaduje udelenie voľnej karty na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo. O miestenku totiž prišla pre podľa jej slov „skorumpovaný“ kvalifikačný proces a manipuláciu zo strany Kanady.
Štyridsaťjedenročná pretekárka vyhrala v Lake Placid kľúčové podujatie z pohľadu kvalifikačného procesu, ale na základe odhlásenia viacerých reprezentantiek Kanady napokon nezískala dostatočný počet bodov, aby sa predstavila na ZOH 2026. Nezvyklé rozhodnutie vzbudilo kontroverziu z pohľadu možnej manipulácie. „Ak by tieto preteky neboli zmanipulované, tak by som pripravovala na to, že sa stanem historicky prvou ženou našej krajiny so šiestimi účasťami na ZOH,“ citovala agentúra AFP stanovisko Uhlaenderovej.
Kanada odhlásila krátko pred štartom štvoricu svojich zástupkýň a na základe redukovaného poľa sa potom nerozdali v Lake Placid plné body do kvalifikačného procesu. Po odstúpení na poslednú chvíľu už nebolo možné ich nahradenie inými pretekárkami v štartovej listine. Kanada poprela obvinenia z úmyselnej manipulácie, ako dôvod dodatočného odhlásenia reprezentantiek uviedla nahustený program.
Americký olympijský a paralympijský výbor v tejto súvislosti požiadal o udelenie voľnej karty na ZOH pre Uhlaenderovú. Samotná reprezentantka USA sa plánuje obrátiť aj na Športový arbitrážny súd (CAS).
Štyridsaťjedenročná pretekárka vyhrala v Lake Placid kľúčové podujatie z pohľadu kvalifikačného procesu, ale na základe odhlásenia viacerých reprezentantiek Kanady napokon nezískala dostatočný počet bodov, aby sa predstavila na ZOH 2026. Nezvyklé rozhodnutie vzbudilo kontroverziu z pohľadu možnej manipulácie. „Ak by tieto preteky neboli zmanipulované, tak by som pripravovala na to, že sa stanem historicky prvou ženou našej krajiny so šiestimi účasťami na ZOH,“ citovala agentúra AFP stanovisko Uhlaenderovej.
Kanada odhlásila krátko pred štartom štvoricu svojich zástupkýň a na základe redukovaného poľa sa potom nerozdali v Lake Placid plné body do kvalifikačného procesu. Po odstúpení na poslednú chvíľu už nebolo možné ich nahradenie inými pretekárkami v štartovej listine. Kanada poprela obvinenia z úmyselnej manipulácie, ako dôvod dodatočného odhlásenia reprezentantiek uviedla nahustený program.
Americký olympijský a paralympijský výbor v tejto súvislosti požiadal o udelenie voľnej karty na ZOH pre Uhlaenderovú. Samotná reprezentantka USA sa plánuje obrátiť aj na Športový arbitrážny súd (CAS).