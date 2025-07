Uhrinčať prestúpil zo Sparty Praha do Hradca Králové

Hradec Králové 11. júla (TASR) - Slovenský futbalový obranca Jakub Uhrinčať zamieril zo Sparty Praha do Hradca Králové. Dvadsaťštyriročný stopér podpísal s východočeským klubom viacročnú zmluvu.



Odchovanec Banskej Bystrice sa zapojil do prípravy Hradca už na konci júna. V jeho drese by si mohol v novej sezóne „odkrútiť“ debut v najvyššej českej súťaži, v Sparte hral iba za druholigový B-tím. „Všetko sa odohralo pomerne rýchlo. Veľmi skoro boli všetky strany za to, aby sa tento prestup uskutočnil. Som rád, že som mohol prísť k tímu ešte pred sústredením, aby som bol s mužstvom čo najdlhšie. Som šťastný, že sa to podarilo a že tu môžem byť. Vnímam to ako pozitívny krok v mojej kariére,“ povedal pre web svojho nového zamestnávateľa Uhrinčať, ktorý v rokoch 2020–2024 odohral za Duklu Banská Bystrica 68 ligových zápasov a dal dva góly.