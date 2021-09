Ujah mal pozitívnu aj B-vzorku, Briti môžu prísť o striebro z OH

Londýn 14. septembra (TASR) - Aj B-vorka britského šprintéra Chijindua Ujaha potvrdila nepovolené dopingové látky v jeho tele. Ujah poskytol vzorku 6. augusta, v ten istý deň bol súčasťou britského tímu, ktorý získal striebro v štafete na 4×100 metrov na OH v Tokiu. Informovala o tom Medzinárodná testovacia agentúra (ITA).



Zatiaľ nie je isté, či prídu Briti o strieborné medaily, je to však pravdepodobné. Ak sa tak stane, na druhé miesto by sa posunula Kanada, bronz by pripadol Číne. Kauzu vyšetruje aj Jednotka atletickej integrity (AIU). Po oznámení výsledku A-vzorky Ujah vyhlásil: "Som zničený výsledkom testu. Aby bolo úplne jasné, nie som podvodník a nikdy by som vedome nebral zakázanú látku. Milujem svoj šport a poznám svoje povinnosti ako športovec a aj ako spoluhráč."



Ujahovi našli v tele látky, ktoré pomáhajú rastu svalovej hmoty.