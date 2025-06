Ujiri skončil v pozícii prezidenta a podpredsedu Toronta

Toronto 28. júna (TASR) - Vo funkcii prezidenta a podpredsedu basketbalového klubu NBA Toronta Raptors skončil po 13 rokoch Masai Ujiri. Päťdesiatštyriročný funkcionár mal ešte rok platný kontrakt s jediným kanadským tímom v súťaži.



Ujiri si prešiel v klube rôznymi funkciami, v roku 2019 sa s Raptors radoval z historicky prvého triumfu v NBA. „Počas 13 rokov s Raptors pomohol Masai transformovať klub na palubovke a bol inšpiratívnym lídrom. Do Toronta priniesol trofej pre víťazov NBA a vďaka nemu veríme v toto mesto a samých seba. Sme mu vďační za to, čo dokázal,“ cituje agentúra AP vyjadrenie prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti Maple Leaf Sports and Entertainment Keitha Pelleyho.



Toronto sa v predchádzajúcom ročníku nedostalo do play off, v základnej časti sa umiestnilo s bilanciou 30 výhier a 52 prehier na 11. priečke vo Východnej konferencii.