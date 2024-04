Ujlaky dal premiérový gól v lige kamarátovi a debutantovi Dankovi

Podbrezová 15. apríla (TASR) - Futbalisti Trnavy v nedeľnom 5. kole nadstavbovej časti o titul Niké ligy potvrdili, že sa im proti Podbrezovej darí. Na jej pôde zvíťazili 2:0 a zaknihovali šiestu výhru v sérii nad týmto súperom. Naopak domáci "železiari" ťahajú v najvyššej súťaži šesťzápasovú sériu prehier a z výhry sa netešili už viac ako mesiac. Napriek tomu majú šancu postúpiť do finále Slovenského pohára, ak v stredu zdolajú Trnavu v odvetnom semifinálovom zápase o dva góly, respektíve o jeden a následne zvládnu penalty.



Oba tímy, vzhľadom na stredajší pohárový duel, šetrili v nedeľnom ligovom súboji viacerých kľúčových hráčov základnej zostavy. Dôveru dostali aj mladší hráči spolu s tými, čo zväčša striedajú. "Bol to veľmi ťažký zápas. Už v úvode sme mali penaltu, mohli sme ísť do vedenia, ale nepremenili sme ju. Mali sme tam potom veľa centrov, mohli sme ich lepšie využiť. Napokon sa mne nejako odrazila lopta a dopravil som ju do siete. Teší ma, že som pomohol tímu, sú to dôležité tri body," opisoval svoje pocity po premiérovom ligovom góle a výhre 20-ročný trnavský stopér Marek Ujlaky. Išlo pritom nielen o jeho prvý presný zásah v najvyššej súťaži, ale napokon aj víťazný, k čomu dodal: "Určite si tento gól budem pamätať navždy. Dal som ho veľmi dobrému kamarátovi Adamovi Dankovi, s ktorým som hrával v Trnave dva roky v mládeži. Budem si to teda dlho pamätať. Aj Adam si bude pamätať tento zápas, keďže pre neho to bol debut v lige. Otec je na dovolenke v Ománe s kamarátmi, je ťažké sa s ním spojiť, ale určite oslavuje môj gól aj tam, keď si pozrel výsledky."



Zmiešané pocity neskrýval podbrezovský dvadsaťročný brankár Danko. Ten absolvoval prvý duel v najvyššej súťaži a predstavoval si ho trochu inak: "Bol som nervózny, ale povzbudili ma už odchytané pohárové zápasy so Slovanom a Trnavou. Veď išlo o takmer ligové zápasy, ale nastavenie bolo rozdielne. Chytená penalta v úvode ma dostala do mentálnej pohody. Narástlo sebavedomie, organizácia a veci s tým spojené, len škoda, že sme to tímovo neuhrali do dobrého výsledku, to ma mrzí. Po rýchlej penalte som bol rád, že sme nedostali hneď v úvode gól. Trnava je známa tým, že sa snaží dať rýchly gól a potom sa zavrie. Škoda našej nepremenenej penalty na konci polčasu, bol by to asi iný zápas. Musíme sa teraz zamerať na stredajší odvetný semifinálový zápas v pohári."



Danko si uvedomil až po zápase, že prvý gól v lige inkasoval od svojho kamaráta. "Zasmial som sa na tom po zápase, lebo počas neho som to ani nezaregistroval, že dal Marek gól, ale prajem mu to, hral dobre. Spolu sme hrali v mladšom doraste v Trnave, je to môj dobrý kamarát. Aj jemu aj mne tento zápas niečo dal, bude to spomienka pre nás oboch," dodal mladý brankár Podbrezovej.



Druhý trnavský zásah zariadil pred hodinou hry Samuel Štefánik. Ten pre zranenie nehral ligový duel od 12. novembra minulého roka. Po zápase tak netajil spokojnosť: "Bol to dlhý čas, tých päť mesiacov. Som rád, že som nastúpil v základnej zostave. Gól bola čerešnička na torte, hlavným cieľom bolo víťazstvo. Bol to ťažký zápas, ale zvládli sme ho. Na začiatku sme nepremenili penaltu, ak by sme ju dali, pomohlo by nám to. S pribúdajúcimi minútami sa nám však hralo lepšie. Iba na konci polčasu nás Podbrezová trošku zatlačila, ale inak si myslím, že sme zápas zvládli celkovo dobre."



Štefánik sa vyjadril aj k tomu, prečo sa Trnave v dueloch proti Podbrezovej dlhodobo darí: "Máme dobre zanalyzovanú Podbrezovú, to nám dosť pomáha. Potom je to už na ihrisku na nás, aby sme to dobre zrealizovali, čo sa nám i teraz podarilo."



Trnava bojuje o účasť v európskej konferenčnej lige UEFA na dvoch frontoch. Prvým je liga a umiestnenie do tretieho miesta a druhým finálová účasť v národnom pohári. "Tri body z Podbrezovej sú dôležité, je to taký predposledný krok. Utiekli sme Dunajskej Strede aj Žiline na rozdiel šiestich bodov. Liga je veľmi dôležitá, musíme v nej bojovať tak ako aj v Slovnaft Cupe, kde si to ešte s Podbrezovou v stredu rozdáme a pobijeme sa o finále," zdôraznil Ujlaky.