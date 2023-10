Ujlaky ďalším nováčikom 21-tky na zraze: Užívam si každú sekundu

Poprad 9. októbra (TASR) - Marek Ujlaky pribudol do kádra slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov pred štvrtkovým prípravným zápasom proti Poľsku (18.00 h v Košiciach). Obranca Spartaka Trnava bol v prvotnej nominácii medzi náhradníkmi, ale tréneri ho povolali namiesto jeho indisponovaného spoluhráča Sebastiana Kóšu.



"Bolo to veľmi príjemné ráno, keď mi volal asistent trénera. Hneď som kontaktoval rodičov, že ma donominovali namiesto Kóšu. Druhý telefónat bol hneď od Seba, ktorý mi povedal, že nemám za čo. Trocha sme sa teda zasmiali, povedal mi nech si to užijem a podám, čo najlepšie výkony," uviedol devätnásťročný Ujlaky pre futbalsfz.sk.



Kemp si dvadsaťjednotka rozložila v Poprade a okrem Poľska si zmeria sily aj v neoficiálnom stretnutí s MFK Dukla Banská Bystrica v popradskom NTC (17. októbra o 15.00 h). Ujlaky sa teší na medzinárodnú úroveň futbalu: "Postavia sa proti nám hráči z top líg, ale teším sa na každý jeden zápas. Budú to náročné konfrontácie, no užívam si každú sekundu a budem sa snažiť podať čo najlepšie výkony či v tréningoch alebo zápasoch. Chcem presvedčiť trénerov, že patrím do tímu."



V nedeľu odohral celý zápas za Spartak, ktorý zvíťazil na ihrisku Banskej Bystrice 2:1. "Bol to veľmi náročný duel. Dôležité však je, že sme vyhrali a pripísali si tri body. Pravidelne však hrám druhú ligu za Malženice. Ak ma potrebuje tréner Michal Gašparík, vrátim sa naspäť do tímu. Snažím sa podať čo najlepšie výkony a presvedčiť kouča v Trnave, aby som dostal, čo najviac šancí za Spartak," konštatoval Ujlaky pre web SFZ.



Jeho otec reprezentoval Slovensko a na klubovej úrovni odohral najväčšiu časť kariéry v Trnave. "Vždy mi hovorí, chyť sa jednoducho a potom si ver. Vieš, čo je v tebe," uviedol mladý obranca, ktorý sa vyjadril aj k príprave na domáce ME: "Je to základ všetkého. Každý hráč sa bude snažiť ukázať trénerom, že patrí do tímu, každý sa chce predviesť v čo najlepšom svetle. Je to aj môj prípad."