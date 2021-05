Volejbalistky UKF Nitra hlásia posilu, do extraligy sa vracia Hudecová

Bratislava 24. mája (TASR) - Volejbalová reprezentantka Romana Hudecová bude po dvoch rokoch v zahraničí opäť pôsobiť v slovenskej extralige. Pred novou sezónou sa 27-ročná smečiarka dohodla na spolupráci s bronzovým tímom uplynulého ročníka Volley project UKF Nitra a netají sa veľkými ambíciami.



"Veľmi sa na novú sezónu teším. Dúfam, že do tímu dobre zapadnem a pomôžem družstvu získať historický titul," povedala účastníčka šampionátu EuroVolley 2019 v Bratislave pre klubové spravodajstvo. Rodáčka z Levíc je trojnásobnou slovenskou majsterkou, zo zlata sa tešila dvakrát so Sláviou EU Bratislava (2015, 2016) a raz so Strabagom Bratislava (2018), pričom za výkony v majstrovskej sezóne 2017/2018 získala aj ocenenie MVP extraligy.



Po šiestich rokoch v hlavnom meste zamierila predvlani po ME v Bratislave do Albánska a v drese Partizani Tirana si zahrala v Lige majstrov. Následne prestúpila do Turecka a v 1. lige bojovala o postup medzi elitu s Astorom PVI Ankara. V uplynulom ročníku bola hráčkou gréckeho Panathinaikosu Atény.



UKF Nitra pred novou sezónou už na sociálnych sieťach potvrdila viacero mien, ktoré budú pod Zoborom pokračovať - sú nimi reprezentačné libero Michaela Španková, skúsená smečiarka Erika Bočkay, kapitánka Bianka Bodnárová, univerzálka Barbora Kupčiová a ukrajinská rodáčka Natalia Šendryková.



"Už v minulosti po mojom pôsobení v klube COP Nitra som zvažovala ponuku z UKF Nitra, vtedy som sa však kvôli vysokej škole rozhodla pre jeden z bratislavských klubov. Tentokrát pri mojom rozhodovaní zavážili hlavne dobré výkony družstva počas minulej sezóny a dobrým signálom pre mňa je, že klub bude pokračovať s kvalitným tímom aj v tej nasledujúcej. Navyše, nejdem do úplne 'neznámeho', pretože s viacerými hráčkami sme pôsobili v minulosti v spoločnom klube alebo reprezentácii," doplnila Hudecová.



Dynamická smečiarka s výborným výskokom chýbala zo zdravotných dôvodov trénerovi Marcovi Fenogliovi v úspešnej kvalifikácii ME 2021, s národným tímom sa však už v Nitre pripravuje na Zlatú európsku ligu.