Ukončenie zmluvy medzi Mainzom a El Ghazim je neplatné, rozhodol súd

Mainz 12. júla (TASR) - Ukončenie zmluvy medzi nemeckým futbalovým klubom 1. FSV Mainz 05 a Anwarom El Ghazim v súvislosti s jeho propalestínskymi výrokmi je neplatné. Rozhodol o tom pracovný súd v Mainzi. Jeho kontrakt mal platiť do roku 2025, holandský futbalista má nárok na približne 1,7 milióna eur na nevyplatených mzdách a prémiách. Mala by mu byť taktiež obnovená profesionálna licencia.



Predsedajúca sudkyňa Bettina Chaudhryová rozsudok zdôvodnila tým, že nedošlo k porušeniu zmluvných podmienok, pre ktoré by klub musel ukončiť pracovný pomer bez výpovednej lehoty. Dvadsaťdeväťročný krídelník uverejnil krátko po vypuknutí vojenského konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas vyhlásenie "od rieky k moru, Palestína bude slobodná", ktoré Ghazi po chvíli zmazal. Tento citát je chápaný ako volanie po zničení Izraela a zároveň apel na rovnosť Palestíncov a Izraelčanov.



Funkcionári bundesligového klubu vtedy vyhlásili, že rešpektujú "rozdielne pohľady na desaťročia trvajúci zložitý konflikt", dištancovali sa však od obsahu príspevku na sociálnej sieti. Ten podľa nich nebol v súlade s hodnotami klubu. Klub svojho hráča pre viaceré aktivity na sociálnych sieťach suspendoval, no o pár dní neskôr sa Ghazi do tímu vrátil, keďže sa od stanovísk zreteľne dištancoval.



Holanďan neskôr poprel informáciu, že ľutuje svoje stanoviská ohľadom vojenského konfliktu Izraelu s Hamasom. Jeho zamestnávateľ to označil za prekvapujúce a nepochopiteľné. Po právnom posúdení sa nemecký klub rozhodol rozviazať s ním pracovnú zmluvu bez výpovednej lehoty. Správu priniesla agentúra DPA.