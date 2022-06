Ukradnutú zlatú medailu z Tokia našli v odpadkovom vreci

Anaheim 30. júna (TASR) - Zlatú medailu z OH 2020, ktorú koncom mája ukradli volejbalistke Jordyn Poulterovej, našli pracovníci kalifornského kaderníctva v odpadkovom vreci. Američanka o ňu podľa informácií AP prišla v máji, keď sa niekto vlámal do jej auta na parkovisku v Anaheime.



Vyšetrovatelia zadržali začiatkom júna podozrivú osobu, ktorú obvinili z vlámania do obytných priestorov, vozidla, krádeže identity a držania omamných látok. Nálezcovia už odovzdali cenný kov polícii.