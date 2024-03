Ukrajina hrá proti Islandu o štvrté EURO v sérii

Finále play off o účasť na ME 2024:



A-vetva



20.45 Wales - Poľsko /Cardiff City Stadium, rozhodujú: Orsato - Carbone, Giallatini (všetci Tal.)/



B-vetva:



20.45 Ukrajina - Island (hrá sa v Poľsku) /Tarczynski Arena, rozhodujú: Turpin - Danos, Finjean (všetci Fr.)



C-vetva:



18.00 Gruzínsko - Grécko /Boris Paichadze Dinamo Arena, rozhodujú: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všetci Poľ.)

Bratislava 25. marca (TASR) - Ukrajinskí futbalisti hrajú v utorok o účasť na štvrtých majstrovstvách Európy za sebou. O 20.45 h nastúpia proti Islandu ako domáci tím v poľskom Wroclawe vo finále play off B-vetvy. Víťaz tohto duelu bude na ME 2024 v E-skupine spolu so Slovenskom, Belgickom a Rumunskom.Ukrajinci vyhrali štvrtkové semifinále v Bosne a Hercegovine 2:1, oba góly vsietili v závere a odvrátili prehru. V utorok ich čaká ďalší člen "slovenskej" kvalifikačnej J-skupiny. Vo finále play off boli aj pred svetovým šampionátom v Katare, no na pôde Walesu prehrali 0:1. Island hrá o účasť na druhých ME a treťom veľkom turnaji vôbec. Vo svojej premiére na EURO 2016 prekvapil, keď vypadol až vo štvrťfinále s Francúzmi (2:5), ktorí postúpili do finále. V predošlom zápase play off prešli cez Izrael, s ktorým si poradili na neutrálnej pôde v Budapešti 4:1.Gruzínci bojujú v C-vetve o svoje prvé vrcholové podujatie proti niekdajším majstrom Európy z Grécka (2004). Oproti štvrtkovému zápasu s Luxemburskom (2:0) budú mať domáci k dispozícii svojho ťahúňa Chviču Kvaraccheliju z Neapola. V predošlom stretnutí nehral pre kartový trest. Jeho tím bol naposledy takto blízko k postupu pred ME 2020, keď prehral vo finále baráže 0:1 so Severným Macedónskom. Duel môže byť rozlúčkový pre trénera gruzínskej reprezentácie Willyho Sagnola. Francúz avizoval svoj odchod po skončení kvalifikácie, v prípade postupu po majstrovstvách Európy. Gréci neboli na kontinentálnom šampionáte od ME 2012 a na vrcholnom podujatí od MS 2014. V predošlom zápase prešli hladko cez Kazachstan, ktorý deklasovali 5:0. Víťaz utorňajšieho duelu nastúpi na záverečnom turnaji v F-skupine proti Portugalsku, Česku a Turecku.Wales privíta v A-vetve Poľsko, hrá o účasť na štvrtom veľkom podujatí z uplynulých piatich. Od roku 2016 chýbal len na svetovom šampionáte v Rusku, no predtým absentoval na ME či MS od roku 1958. Baráž na domácej pôde naposledy Walesanom vyšla, keď zdolali Ukrajinu v boji o účasť na MS v Katare. "" povedal tréner domácich Rob Page pre agentúru AFP. Jeho tím si odbil premiéru na ME len v roku 2016 a vypadol až v semifinále s neskorším majstrom z Portugalska (0:2). Poliaci nechýbali na kontinentálnom šampionáte od roku 2008, do finále play off postúpili hladko cez Estónsko (5:1). V prípade víťazstva budú v D-skupine s Rakúskom, Holandskom a Francúzskom.