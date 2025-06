Ukrajina nestačila na Dánsko a prehrala 2:3 v prešovskej D-skupine

ME do 21 rokov



D-skupina



Prešov



Ukrajina - Dánsko 2:3 (1:0)



Góly: 22. Vološyn, 78. Braharu - 63. Bischoff, 81. Böving, 86. Osula. Rozhodoval: Kikačeišvili (Gruz.), ŽK: Roman, Braharu - Jensen, 5458 divákov.



tabuľka:



1. Dánsko 1 1 0 0 3:2 3



2. Fínsko 0 0 0 0 0:0 0



Holandsko 0 0 0 0 0:0 0



4. Ukrajina 1 0 0 1 2:3 0

Prešov 12. júna (TASR) - Futbalisti Dánska úspešne vstúpili do ME hráčov do 21 rokov na Slovensku. Vo svojom úvodnom vystúpení v D-skupine zvíťazili v Prešove nad rovesníkmi z Ukrajiny 3:2, keď dokázali otočiť skóre v záverečných desiatich minútach. V druhom zápase „déčka“ sa o 21.00 h stretnú v Košiciach Fíni s Holanďanmi.Ukrajinu poslal do vedenia v 22. minúte Nazar Vološyn, ktorý dorazil loptu do odkrytej brány po centri Olega Očeretka. O vyrovnanie sa po zmene strán postaral striedajúci Clement Bischoff, presadil sa po prízemnom centri Antona Gaaeia iba päť minút po tom, čo prišiel na trávnik. Hráčom v žltých dresoch prinavrátil vedenie v 78. minúte vydarenou strelou spoza šestnástky Maxym Braharu, no severania predviedli v závere parádny obrat. Najprv vyrovnal tečovanou strelou William Böving a v 85. minúte kolenom prekonal súperovho brankára William Osula, gól odobril aj VAR.Do štvrťfinále postúpia dva najlepšie tímy z každej zo štyroch skupín. Vyše dvoch týždňov trvajúci šampionát vyvrcholí finálovým zápasom v sobotu 28. júna v Bratislave. Titul obhajujú mladí Angličania.