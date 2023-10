Ukrajina nesúhlasí so zrušením suspendácie ruských tímov do 17 rokov

Zürich 6. októbra (TASR) - Ukrajina požiadala Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) a Európsku futbalovú úniu (UEFA), aby prehodnotili svoje rozhodnutia zrušiť dištanc pre ruské reprezentačné tímy do 17 rokov. FIFA i UEFA podmienili tento krok absenciou štátnych symbolov - hymny a vlajky.



UEFA minulý týždeň povolila ruským mládežníckym tímom do 17 rokov opäť hrávať súťažné stretnutia, pričom ponechala zákaz účasti všetkých tímov nad 17 rokov naďalej v platnosti. "Vyzývame FIFA a UEFA, aby sa postavili proti násiliu a agresii ruskej federácie," citovala z vyhlásenia ukrajinského ministerstva športu agentúra AFP.



FIFA v stredu taktiež zrušila suspendáciu ruskej reprezentácie do 17 rokov, čím nasledovala kroky UEFA a uvoľnila jej cestu k účasti na majstrovstvách sveta. Nasledujúce MS do 17 rokov, ktoré sa začnú 10. novembra v Indonézii, však budú ešte bez ruskej participácie.