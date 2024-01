Ukrajina nezvažuje bojkot OH 2024, Bidnyj: V stávke je viac ako úspech

Kyjev 8. januára (TASR) - Ukrajina v súčasnosti neuvažuje nad bojkotom tohtoročných OH v Paríži. Uviedol to tamojší minister športu Matvij Bidnyj, ktorý však zároveň dodal, že v stávke je viac ako len úspech v samotnom športe.



Ukrajina nevylúčila, že sa na hrách nezúčastní po tom, čo Medzinárodný olympijský výbor (MOV) povolil štart ruským a bieloruským športovcom pod neutrálnym statusom. "Všetci súhlasia s tým, že by sme mali reagovať protestom. Slovo bojkot nie je to, o čom teraz hovoríme. Vieme, že každé rozhodnutie, ktoré prijmeme, musí byť prijaté v záujme našej krajiny. Pre nás teraz nejde len o víťazstvo v športe," uviedol Bidnyj pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Rozhodnutie MOV sa týka iba niektorých individuálnych ruských a bieloruských športovcov. Tímom z obidvoch krajín nebude štart na OH umožnený. Aby športovci získali neutrálny status, nemôžu aktívne podporovať vojnu na Ukrajine. ani byť zmluvne viazaní s ruskou či bieloruskou armádou, respektíve národnými bezpečnostnými orgánmi. Ako dodatočnú podmienku bude MOV od športovcov vyžadovať písomný záväzok k Olympijskej charte a teda aj k "mierovému poslaniu olympijského hnutia". Na OH 2024 budú zakázané všetky národné symboly Ruska i Bieloruska.



"Na olympijských hrách ani jednotlivých športoviskách nemôže byť vystavená ruská či bieloruská vlajka, hymna, národné farby či akýkoľvek iný poznávací znak. Na olympijské hry v Paríži nemôžu dostať pozvánku a ani byť akreditovaní žiadni vládni predstavitelia z Ruska či Bieloruska," uviedol MOV vo svojom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.