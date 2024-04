Ukrajina opäť vyzvala na vylúčenie ruských olympionikov

Kyjev 12. apríla (TASR) - Ukrajina opäť vyzvala na vylúčenie ruských a bieloruských športovcov z OH 2024 v Paríži. Dôvodom je, že niektorí z kvalifikovaných športovcov, ktorí majú na olympiáde súťažiť pod neutrálnou vlajkou, podporujú ruskú inváziu na Ukrajine.



Ukrajina žiadosť vyslovila v otvorenom liste, ktorý v piatok poslala Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) a Svetovej zápasníckej federácii (UWW). V texte boli spomenutí desiati zápasníci vrátane olympijských víťazov Zavura Ugujeva a Zaurbeka Sidakova. K listu bolo priložených niekoľko odkazov na videá a príspevky na sociálnych sieťach, z ktorých má vyplývať, že menovaní športovci podporujú ruskú inváziu.



Individuálni športovci z Ruska a Bieloruska sa môžu zúčastniť na OH v Paríži, ak splnia kritériá MOV. Medzi ne okrem súťaženia pod neutrálnou vlajkou patrí aj to, že nemôžu vyjadrovať podporu vojne na Ukrajine a nemôžu byť v spojení s ruskou armádou alebo inými bezpečnostnými organizáciami. Pre otvorenú podporu konfliktu už UWW vylúčila z kvalifikačného turnaja v Baku ruského zápasníka Abdulrašida Sadulajeva. Informácie priniesla agentúra DPA.