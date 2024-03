Ukrajina otočila baráž ME v Bosne, vo finále ju čaká Island

semifinále play off o účasť na ME 2024:



A-vetva:



Poľsko - Estónsko 5:1 (1:0)



Góly: 22. Frankowski, 50. Zielinski, 70. Piotrowski, 74. Mets (vl.), 77. Szymanski - 78. Hussar, ČK: 27. Paskotsi (Est.) po druhej ŽK







Wales - Fínsko 4:1 (2:1)



Góly: 3. Brooks, 38. Williams, 47. Johnson, 86. James - 41. Pukki







B-vetva:



Bosna a Hercegovina - Ukrajina 1:2 (0:0)



Góly: 57. Matvijenko (vl.) - 85. Jaremčuk, 88. Dovbyk







Izrael - Island 1:4 (1:2)



Góly: 30. Zahavi (z 11 m) - 39., 83. a 87. Gudmundsson, 42. Traustason, ČK: 73. Revivo (Izr.)







C-vetva:



Grécko - Kazachstan 5:0 (4:0)



Góly: 9. Basaketas (z 11 m), 15. Pelkas, 37. Ioannidis, 40. Kourbelis, 87. Tapalov







Gruzínsko - Luxembursko 2:0 (1:0)



Góly: 40. a 63. Zivzivadze, ČK: 56. Chanot (Lux.)

Bratislava 21. marca (TASR) - Futbalisti Ukrajiny a Islandu sa stretnú vo finále play off o účasť na ME 2024. Ukrajinci otočili duel s domácou Bosnou a Hercegovinou a vo štvrtkovom semifinále B-vetvy zvíťazili 2:1. Islanďania postúpili do finále baráže po triumfe nad Izraelom 4:1, keď sa hetrikom blysol Albert Gudmundsson. Víťaz tejto vetvy bude v poradí druhý súper Slovenska v E-skupine ME (21. júna v Düsseldorfe). Vo finále A-vetvy na seba narazia Wales a Poľsko, v C-vetve sa o miestenku na EURO "pobijú" Grécko a Gruzínsko.Island a Bosna sa stretli so Slovenskom už v kvalifikačnej J-skupine. Z nej nepostúpili priamo, ale dostali šancu zabojovať o EURO v baráži Ligy národov. Islanďania prehrávali v semifinále play off s Izraelom 0:1, no ešte v prvom polčase gólmi Gudmundssona a Arnora Traustasona otočili priebeh. Eran Zahavi mohol v 73. minúte streliť svoj druhý gól v zápase a vyrovnať, ale nariadený pokutový kop nepremenil. Hráči z "krajiny gejzírov" odpovedali ďalšími dvomi zásahmi Gudmundssona, ktorý tak skompletizoval hetrik. Zápas sa hral na neutrálnej pôde v Budapešti, kde boli vedení ako domáci Izraelčania. V ich krajine sa stretnutie nemohlo uskutočniť pre súčasnú vojnovú situáciu.Domáca Bosna viedla v Zenici od 57. minúty, keď si dal vlastný gól Mykola Matvijenko. Ukrajinci však v závere v priebehu troch minút otočili skóre. Najprv v 83. minúte vyrovnal Roman Jaremčuk a následne hlavičkou rozhodol o postupe kanonier Girony Artem Dovbyk.Wales zvíťazil v Cardiffe nad Fínskom 4:1. O miestenku na EURO bude bojovať proti Poľsku, ktoré si poradilo vo Varšave s Estónskom 5:1. Hostia však mali sťaženú situáciu, už v 27. minúte putoval predčasne pod sprchy Maksim Paskotsi.Gréci nedali v Aténach šancu Kazachstanu. Súpera deklasovali 5:0, keď už po 40 minútach viedli 4:0. Gruzínci v semifinálovom dueli v Tbilisi zdolali Luxembursko 2:0 vďaka dvom gólom Budua Zivzivadzeho. Hostia hrali od 56. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Maxima Chanota.Z postupu do finále baráže sa tešili aj dvaja hráči Slovana Bratislava - v základnej zostave Gruzínska nastúpil s kapitánskou páskou Guram Kašia, v 87. minúte prišiel na ihrisko aj Jaba Kankava. Za domácich nastúpil i bývalý hráč slovenského majstra Giorgi Čakvetadze, ktorý hral do 77. minúty. Gruzínci si poradili aj bez ofenzívnej opory SSC Neapol Chviču Kvaraccheliju, ktorý chýbal pre kartový trest. V drese Luxemburska, ktoré bolo takisto súperom Slovenska v kvalifikačnej J-skupine, sa predstavil ďalší hráč "belasých" Gerson Rodrigues. V 53. minúte dokázal dostať loptu do siete, jeho gól však po zásahu VAR rozhodca neuznal pre predchádzajúci faul Chanota na Georgesa Mikautadzeho.Z každej vetvy postúpi na ME iba víťaz. Finálové duely play off sa uskutočnia v utorok 26. marca.