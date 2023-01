Ukrajina pohrozila bojkotom OH 2024, ak sa vrátia ruskí športovci

Kyjev 26. januára (TASR) - Ukrajina vo štvrtok pohrozila bojkotom budúcoročných olympijských hier v Paríži, ak na nich budú môcť štartovať športovci z Ruska a Bieloruska. Minister športu Vadym Gutcajt označil takýto návrh Medzinárodného olympijského výboru za neakceptovateľný.



MOV v stredu uviedol, že pokračuje v práci na návrhu, ktorý by umožnil ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod neutrálnou vlajkou. Kým po začiatku invázie odporučil všetkým športovým federáciám, aby športovcov z týchto krajín vylúčili zo svojich podujatí, teraz MOV vyzval, aby sa so všetkými zaobchádzalo rovnako bez ohľadu na to, aký pas vlastnia.



"Pre našu krajinu je to neakceptovateľné. Naša pozícia zostáva nemenná. Kým pokračuje vojna na Ukrajine, ruskí a bieloruskí športovci by nemali byť na medzinárodných podujatiach. Ak nás nevypočujú, nevylučujem, že budeme bojkotovať a nezúčastníme sa na olympiáde," citovala Gutcajta agentúra AFP.



Návrh MOV vo štvrtok kritizovala aj britská vláda a rovnako odmietavý názor vzhľadom na pretrvávajúcu vojenskú inváziu na Ukrajine vyjadril aj šéf Dánskeho olympijského výboru.