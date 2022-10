Ukrajina potvrdila kandidatúru na spoluorganizáciu MS 2030

Kyjev 5. októbra (TASR) - Ukrajinský futbalový zväz (UAF) sa uchádza o spoluorganizáciu futbalových majstrovstiev sveta v roku 2030 spolu so Španielskom a Portugalskom. Pre médiá to potvrdil prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin.



"Kráľovská španielska futbalová federácia (RFEF) a Portugalská futbalová federácia (FPF) začlenili UAF do ponuky na usporiadanie majstrovstiev sveta v roku 2030," uvádza sa vo vyhlásení RFEF.



Myšlienku podporil aj Čeferin, vedenie FPF uviedlo: "Príklad húževnatosti a odolnosti ukrajinského ľudu je inšpiratívny. Cieľom spoločného šampionátu je dosiahnuť cieľ, že prostredníctvom sily futbalu prispejú k obnove krajiny."



Portugalsko hostilo ME v roku 2004, zatiaľ čo Ukrajina bola spoločným organizátorom ME 2012 s Poľskom.