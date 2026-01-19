Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina prehrala s Českom a bude súperom Slovenska v boji o MS 2027

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Novembrový žreb rozhodol, že Slováci sa v druhej fáze kvalifikácie MS 2027 stretnú v dvojzápase s posledným tímom zo základnej C-skupiny.

Autor TASR
Herning/Oslo/Malmö 19. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári sa v druhej fáze kvalifikácie MS 2027 stretnú s Ukrajinou. Rozhodol o tom pondelkový duel C-skupiny ME v Osle, v ktorom Ukrajina prehrala s Českom 29:38 a v tabuľke obsadila poslednú štvrtú priečku. Ani jeden z tímov už nemohol postúpiť do hlavnej fázy.

Novembrový žreb rozhodol, že Slováci sa v druhej fáze kvalifikácie MS 2027 stretnú v dvojzápase s posledným tímom zo základnej C-skupiny prebiehajúceho európskeho šampionátu. V nej figurovali Francúzsko, Nórsko, Česko a Ukrajina a práve Ukrajina skončila bez bodu posledná. Druhá fáza kvalifikácie MS 2027 sa bude hrať 18. až 22. marca systémom doma a vonku. Slováci odohrajú prvý zápas na palubovke súpera a odvetu doma. Úspešnejší tím sa prebojuje do májového finále európskej baráže o svetový šampionát.

Rakúšania prišli o šancu na postup z A-skupiny, keďže nad Srbskom potrebovali vyhrať aspoň o štyri góly a zdolali ho „iba“ 26:25. Srbi napriek výsledku zostali v hre o prienik do hlavnej fázy, no potrebovali prehru Nemecka vo večernom zápase proti Španielsku. Chorváti sú stopercentní po dvoch dueloch v E-skupine, keď vyhrali nad Holandskom 35:29.



hádzaná - ME

A-skupina (Herning/Dán.):

Rakúsko – Srbsko 26:25 (12:13)



C-skupina (Oslo/Nór.):

Česko - Ukrajina 38:29 (17:14)



E-skupina (Malmö/Švéd.):

Holandsko – Chorvátsko 29:35 (13:15)
