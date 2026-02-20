Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina sa na protest nezúčastní na otváracom ceremoniáli ZPH

Olympijské kruhy na ZOH 2026. Foto: TASR/AP

Vyjadrí tak svoj protest proti rozhodnutiu Medzinárodného paralympijského výboru (IPC), ktorý umožnil ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami.

Autor TASR
Kyjev 20. februára (TASR) - Ukrajinskí parašportovci vynechajú otvárací ceremoniál zimných paralympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6.-15. marca). Vyjadria tak svoj protest proti rozhodnutiu Medzinárodného paralympijského výboru (IPC), ktorý umožnil ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami.

„Ukrajinský paralympijský tím a Národný paralympijský výbor Ukrajiny budú bojkotovať otvárací ceremoniál ZPH a požadujú, aby sa na ňom nepoužívala ukrajinská vlajka,“ citovala vyhlásenie ukrajinského výboru agentúra AFP.

Rusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci. Súťažiť budú v alpskom lyžovaní, behu na lyžiach a snoubordingu. Bielorusko bude mať kvarteto účastníkov v behu na lyžiach.
