Ukrajina sa na protest nezúčastní na otváracom ceremoniáli ZPH
Vyjadrí tak svoj protest proti rozhodnutiu Medzinárodného paralympijského výboru (IPC), ktorý umožnil ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami.
Autor TASR
Kyjev 20. februára (TASR) - Ukrajinskí parašportovci vynechajú otvárací ceremoniál zimných paralympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6.-15. marca). Vyjadria tak svoj protest proti rozhodnutiu Medzinárodného paralympijského výboru (IPC), ktorý umožnil ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami.
„Ukrajinský paralympijský tím a Národný paralympijský výbor Ukrajiny budú bojkotovať otvárací ceremoniál ZPH a požadujú, aby sa na ňom nepoužívala ukrajinská vlajka,“ citovala vyhlásenie ukrajinského výboru agentúra AFP.
Rusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci. Súťažiť budú v alpskom lyžovaní, behu na lyžiach a snoubordingu. Bielorusko bude mať kvarteto účastníkov v behu na lyžiach.
