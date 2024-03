Ukrajina bude druhým súperom Slovenska v E-skupine na ME 2024

Bratislava 27. marca (TASR) - Ukrajinskí futbaloví reprezentanti budú 21. júna v Düsseldorfe druhým súperom Slovenska v E-skupine na ME 2024 v Nemecku. V utorkovom finále play off B-vetvy zvíťazili nad Islandom 2:1 a po štvrtý raz za sebou sa prebojovali na kontinentálny šampionát. Prvýkrát v histórii si na ME zahrajú Gruzínci, ktorí vo finále C-vetvy zdolali v Tbilisi Grécko 4:2 v jedenástkovom rozstrele. Poliaci v "áčku" uspeli v Cardiffe v rozstrele s Walesom 5:4.



Ukrajinci rovnako ako v semifinále play off na pôde Bosny a Hercegoviny otočili nepriaznivý vývoj. Víťazný gól vsietil v poľskom Vroclave v 84. minúte Mychajlo Mudryk, ktorý po akcii na pravej strane dostal loptu pred šestnástkou a poslal ju k ľavej žrdi. Zverenci Sergija Rebrova tak v play off vyradili dvoch súperov Slovenska v kvalifikačnej J-skupine ME. "Dostať sa štvrtýkrát za sebou na európsky šampionát je skvelý pocit, splnil sa nám ďalší sen. Veľká vďaka patrí fantastickým fanúšikom, vo Vroclave sme sa cítili ako doma," uviedol pre UEFA.com Oleksandr Zinčenko.



V Bosne vsietili Ukrajinci dva góly v záverečnej desaťminútovke a aj proti Islandu museli doháňať jednogólové manko. "Je mrzuté, že sme opäť inkasovali prvý gól a museli sme vynaložiť veľké úsilie, aby sa nám podarilo vyrovnať. Som hrdý na celý tím, ktorý má vo svojom strede veľa kvalitných hráčov. Verím, že našu silu potvrdíme aj na ME, kde nás v skupine čakajú Rumunsko, Slovensko a Belgicko. Do začiatku turnaja je ešte ďaleko, no chceme postúpiť do osemfinále, pôjdeme od zápasu k zápasu," zdôraznil Zinčenko.



Tímu zablahoželal k postupu aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Ďakujem vám chlapci! Sú to emotívne chvíle pre celú Ukrajinu. Dosiahli ste veľmi dôležité víťazstvo a prebojovali sa na EURO. Opäť ste demonštrovali, že aj keď Ukrajinci čelia problémovým situáciám, nikdy sa nevzdávajú a bojujú až do konca. V časoch, keď sa nás nepriateľ snaží vo vojne zničiť, neustále ukazujeme, že Ukrajinci sú tu a stále budú. Sláva Ukrajine!"



Gruzínci v kádri s dvojicou hráčov Slovana Bratislava Guramom Kašiom a Jabom Kankavom dosiahli historický úspech. Blízko boli už k postupu na ME 2020, pod vedením slovenského trénera Vladimíra Weissa st. však v rozhodujúcom súboji prehrali so Severným Macedónskom. "Mužstvo ukázalo veľkú mentálnu silu. Od konca prvého polčasu sme dohrávali s desiatimi, no nezlomilo nás to. Boli sme trpezliví a dočkali sme sa vytúženej odmeny. V príprave sme často trénovali pokutové kopy a vyplatilo sa nám to. Nechcem vyzdvihnúť jednotlivcov, postup je dielo fantastickej práce celého kolektívu," nadchýnal sa francúzsky kouč Willy Sagnol.



Poliaci opäť potvrdili, že to na Wales vedia. Hrdinom v rozstrele bol Wojciech Szczęsny, ktorý zneškodnil posledný piaty pokus Daniela Jamesa. "Je to pre nás veľké víťazstvo. Ak by sme v Cardiffe neuspeli, s najväčšou pravdepodobnosťou by som ukončil moju reprezentačnú kariéru. Wojciech potvrdil, že je naša veľká opora. V riadnom hracom čase nás podržal viacerými skvelými zákrokmi a svoje kvality ukázal aj pri pokutových kopoch," povedal poľský kapitán Robert Lewandowski, ktorý v rozstrele išiel kopať ako prvý.