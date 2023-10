Ukrajina zdolala Severné Macedónsko 2:0 v zápase C-skupiny

7. kolo kvalifikácie ME 2024



C-skupina:



Ukrajina - Severné Macedónsko 2:0 (1:0)



Góly: 30. Sudakov, 90.+5 Karavajev





H-skupina:



Severné Írsko - San Maríno 3:0 (2:0)



Góly: 5. Smyth, 11. Magennis, 81. McMenamin

Bratislava 14. októbra (TASR) - Futbalisti Ukrajiny zvíťazili v sobotňajšom kvalifikačnom zápase na ME 2024 nad Severným Macedónskom 2:0. Napravili si tak chuť po septembrovom asociačnom termíne, v ktorom nevyhrali ani jeden duel. V tabuľke C-skupiny sú momentálne na druhom mieste, no oproti tretiemu Taliansku odohrali o dva zápasy viac.Ukrajinci absolvovali domáce stretnutie v dôsledku vojenskej situácie v ich krajine na pražskej Letnej. O triumfe rozhodol po polhodine hry Georgij Sudakov, v poslednej minúte nachytal Oleksandr Karavajev brankára Stoleho Dimitrievského a strelou z veľkej diaľky upravil na 2:0. Hosťom patrí štvrtá priečka v tabuľke s rovnakým počtom bodov ako má Taliansko, ktoré má dva zápasy k dobru.Severné Írsko zvíťazilo nad San Marínom 3:0, ukončilo tak sériu piatich prehier a v H-skupine figuruje momentálne na piatom mieste. Naposledy triumfovalo na začiatku kvalifikácie v marci, keď vyhralo práve na pôde San Marína (2:0). To je v "" na šiestej priečke bez bodového zisku.