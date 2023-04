Ukrajinci budú pokračovať v kvalifikácii ME 2024

Kyjev 24. apríla (TASR) - Ukrajinskí futbaloví reprezentanti budú pokračovať v kvalifikácii ME 2024 napriek tomu, že jej súčasťou zostáva aj Bielorusko. Podľa DPA to uviedol prezident Ukrajinského futbalového zväzu Andrij Pavelko. Situácia sa môže zmeniť v prípade, že by sa Bielorusko ako najbližší spojenec Moskvy zapojilo do invázie na územie Ukrajiny.



Ministerstvo športu pred dvoma týždňami oznámilo, že Ukrajinci sa nebudú zúčastňovať na podujatiach, na ktorých budú štartovať aj Rusi a Bielorusi. Ukrajinská futbalová reprezentácia zatiaľ odohrala v kvalifikácii EURO 2024 jeden zápas, vo Wembley prehrala s Anglickom 0:2. Jej ďalšími súpermi v skupine sú Taliansko, Severné Macedónsko a Malta.