Ukrajinci chcú v baráži potešiť krajanov, Škótom pomôžu skúsenosti

semifinále baráže MS 2022:



Škótsko - Ukrajina /streda 1. júna, 20.45 SELČ, Hampden Park, Glasgow/

Glasgow 31. mája (TASR) - Ukrajinská futbalová reprezentácia nastúpi na prvé oficiálne stretnutie v tomto roku, v ktorom sa pokúsi postúpiť do finále baráže MS 2022. V stredu o 20.45 SELČ ju v glasgowskom Hampden Parku privítajú domáci Škóti, víťaz zabojuje o miestenku do Kataru v nedeľu na pôde Walesanov v Cardiffe.Semifinále baráže sa malo pôvodne hrať už v marci, po ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu ho však museli odložiť. Viacero ukrajinských hráčov, predovšetkým z najvyššej domácej súťaže, nehralo súťažný duel niekoľko mesiacov. Tím sa v uplynulých týždňoch pripravoval v tréningovom kempe v Slovinsku, v májovom prípravnom zápase uspel na štadióne nemeckého bundesligistu Borussie Mönchengladbach 2:1. Previerky absolvoval aj proti súperom z Talianska či Chorvátska.vyhlásil tréner Oleksandr Petrakov pre agentúru DPA.dodal obranca Valerij Bodnar zo Šachtaru Doneck.Ľavý bek Oleksandr Zinčenko pôsobí mimo konfliktom zasiahnutej rodnej krajiny, na klubovej úrovni si oblieka dres úradujúceho anglického šampióna Manchester City.povedal Zinčenko.Škóti postúpili cez dve kolá baráže na vlaňajšie ME, keď v jedenástkovom rozstrele vyradili Izrael aj Srbsko. Podľa stredopoliara Calluma McGregora, kapitána Celticu Glasgow, môžu domáci ťažiť z týchto skúseností.povedal McGregor, podľa ktorého musia dať Škóti na trávniku súcit s Ukrajinou bokom: