Ukrajinci do 21 rokov zdolali Anglicko 3:2 a sú lídri skupiny

Kvalifikácia ME hráčov do 21 - F-skupina:



Ukrajina - Anglicko 3:2 (2:0)



Góly: 31. Vološin, 43. Ocheretko, 90.+4 Kvasnicja- 67. Madueke, 89. Cresswell



Košice 16. októbra (TASR) - Ukrajinskí futbalisti do 21 rokov zvíťazili v kvalifikačnom zápase ME 2024 v Košickej aréne nad rovesníkmi z Anglicka 3:2. O ich triumfe rozhodol v 4. minúte nadstaveného času Iľja Kvasnicja. Po troch zápasoch sú naďalej bez straty bodu a dostali sa pred svojho súpera na priebežné prvé miesto v skupine. Pre Angličanov to bola prvá prehra.Ukrajinský tím viedol po prvom polčase 2:0 po góloch Nazara Vološina a Olega Ocheretka. Angličania vyrovnali v druhom dejstve, keď sa presadili Noni Madueke a Charlie Cresswell. Kvasnicja rozhodol po ofenzívnom protiútoku, ktorý zakončil strelou zvnútra šestnástky.Ukrajinci odohrali pre vojnový konflikt na svojom území oba doterajšie "domáce" zápasy na Slovensku. V septembri zdolali v Poprade Severné Írsko 1:0. V pozícii domáceho tímu figurujú aj v nasledujúcich dvoch novembrových dueloch s Luxemburskom a Azerbajdžanom, ktoré odohrajú v španielskej Murcii.