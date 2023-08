Ukrajinskí atléti sa na majstrovstvá pripravujú v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 15. augusta (TASR) - V Banskej Bystrici sa už druhý týždeň pripravujú ukrajinskí atléti na blížiace sa majstrovstvá sveta v Budapešti (19.-27. august). Na Slovensku je takmer kompletná reprezentácia i s trénermi a realizačným tímom. Pod Urpínom našli ideálne podmienky, pretože majú k dispozícii až tri atletické areály.



Ukrajinci využívajú nielen hlavný štadión SNP na Štiavničkách, ale aj vedľajší rozcvičovací a neďaleký univerzitný. "Je veľká výhoda, že na malom priestore sú až tri atletické plochy. Dá sa tu robiť všetko - šprinty, behy, hody, skoky. Nič nám nechýba. Páči sa nám aj historické mesto, ktoré je navyše tiché, nie je tu taký hluk. Cítime sa tu dobre," uviedol šéftréner ukrajinskej atletickej reprezentácie Oleksij Serdiučenko.



Ukrajinskí atléti prichádzali do Banskej Bystrice postupne od 2. augusta a rovnako postupne budú aj odchádzať do Budapešti podľa harmonogramu ich disciplín. Reprezentácia je aktuálne pod Urpínom kompletná, z tridsiatich nominovaných športovcov chýbajú iba piati, ktorí majú dlhodobejšie zázemie v Európe. Celkovo je na Slovensku i s realizačným tímom cez 40 ľudí. Náklady na ich pobyt i stravu hradí predovšetkým Svetová atletika (WA) z grantu. "Sme radi, že finálne a najdôležitejšie sústredenie pred majstrovstvami sveta si Ukrajinský atletický zväz vybral práve na Slovensku. Sú tu aj atléti z okupovaných území, ktorí museli byť evakuovaní. Niektorí v prvých mesiacoch bojovali so zbraňou v ruke, aby ubránili územie i svoj život. Sme radi, že im môžeme pomôcť a vytvoriť adekvátne podmienky. Neobmedzuje to prípravu slovenských atlétov. Naopak, vytvára sa spolupráca. Je tu veľa kvalitných atlétov z Ukrajiny, takže sa naskytá možnosť spoločných tréningov. Slovenskí športovci vidia na štadióne kvalitných ukrajinských, môžu sa tak potiahnuť a motivovať," prezradil riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Matej Tóth. Od generálnej sekretárky ukrajinského atletického zväzu Jolanty Kropačovej dostal plaketu za solidaritu s ukrajinským športovcami, atlétmi, trénermi, ktorá im bola poskytnutá v rámci tréningových táborov v Banskej Bystrici pre národné tímy Ukrajiny v rokoch 2022 a 2023. Táto plaketa bola venovaná i Vojenskému športovému centru Dukla.



Pod Urpínom sa pripravuje aj adept na jednu z medailí výškar Andrij Procenko. Narodil sa v Chersone, kde nebol od vypuknutia vojny. Iba s veľkými problémami sa odtiaľ po šiestich týždňoch ruskej okupácie evakuoval do bezpečia. Neskôr s rodinou odcestoval do Poľska a teraz našiel aktuálny domov v Banskej Bystrici, kde sa pripravuje už dva mesiace. "Bolo veľmi ťažké opustiť rodné mesto a všetko tam zanechať. Verím, že vojnu vyhráme a celá Ukrajina bude opäť naša. V Chersone sa nedá trénovať, sú tam zdemolované školy, haly, telocvične, ihriská, nič sa tam nezachovalo. Všetko je zničené. V Banskej Bystrici sa mi páči, mesto je krásne, sú tu pekné parky, centrum, nákupné centrá, komplexná vybavenosť. Našiel som tu všetko potrebné na kvalitnú prípravu," netajil svoje dojmy niekoľkonásobný medailista z majstrovstiev Európy a sveta, ktorý v Budapešti obhajuje vlaňajší bronz. Doposiaľ sú jeho maximom štyri strieborné medaily, jedna z majstrovstiev Európy, druhá z halových majstrovstiev sveta a ďalšie dve z halových ME. Bronzové kovy získal vlani na svetovom i európskom šampionáte pod holým nebom.